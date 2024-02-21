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        Okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı; 5'i öğrenci 7 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpıştığı kazada, 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sancak Sokak'tan çıkan, Yusuf Gündoğdu (21) yönetimindeki 77 AD 038 plakalı hafif ticari araç ile Gülfidan Sokak'ta seyir halinde olan Çetin Tanöldes'in (45) kullandığı 16 S 6166 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkı çevreleyen tellere çarptı. Kazada sürücü Gündoğdu, öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5'i öğrenci 7 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:39
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        Okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı; 5'i öğrenci 7 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpıştığı kazada, 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sancak Sokak'tan çıkan, Yusuf Gündoğdu (21) yönetimindeki 77 AD 038 plakalı hafif ticari araç ile Gülfidan Sokak'ta seyir halinde olan Çetin Tanöldes'in (45) kullandığı 16 S 6166 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkı çevreleyen tellere çarptı. Kazada sürücü Gündoğdu, öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5'i öğrenci 7 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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