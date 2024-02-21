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        Bursa'da aylık 18 metreküpe kadar su kullanan aboneler daha az fatura ödeyecek

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisine verdiği yazılı önergeyle, mesken su aboneliklerindeki birinci kademe sınırı aylık 12 metreküpten 18 metreküpe çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:26
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        Bursa'da aylık 18 metreküpe kadar su kullanan aboneler daha az fatura ödeyecek
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisine verdiği yazılı önergeyle, mesken su aboneliklerindeki birinci kademe sınırı aylık 12 metreküpten 18 metreküpe çıkarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı birinci oturumu, Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilen mesken su aboneliklerindeki kademe değişikliğiyle ilgili yazılı önerge de görüşüldü. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen önergeyle, mesken abonelerinde 12 metreküp olarak uygulanan birinci kademede değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birinci kademe aralığı 12 metreküpten 18 metreküpe çıkartıldı.

        Bu düzenlemeyle aboneler ilave 6 metreküp suyu önceki fiyatlandırmaya göre daha ekonomik kullanmış olacak. 16 Şubat’tan itibaren uygulamaya başlanılan yeni düzenlemeyle, Bursalıların daha düşük fiyattan su tüketmesi sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Göreve başladığımız dönemde 10 metreküpten 12 metreküpe çıkardığımız birinci kademe su kullanım aralığını şimdi de 18 metreküpe çıkardık. Bu sayede yüksek fatura ödeyen kalabalık ailelerimizi bir nebze de olsa rahatlattık. Yeni düzenlemeyle 18 metreküp su kullanan bir abonemizin faturalarında ortalama yüzde 20’lik bir indirim yaptık. Tüm BUSKİ ailesiyle beraber biz de elimizi taşın altına koyduk ve vatandaşlarımıza destek olmak için durmadan canla başla çalışmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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