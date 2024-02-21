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        Bursa'da "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 01:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:45
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        Bursa'da "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyunu, Bora Severcan yönetti.

        Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

        Oyunda; Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol alıyor.

        Oyunun sonunda yönetmen ve oyuncu kadrosu Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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