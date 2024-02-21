Bursa'da "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Oyunun sonunda yönetmen ve oyuncu kadrosu Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Oyunda; Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol alıyor.

Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

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