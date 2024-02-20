Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (5) GEMİDEKİSON GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMİŞTİ Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin makine dairesinde, olaydan 6 gün sonra cenazesi bulunan mürettebatın, yağcı Hüseyin Tutuk olduğu belirlendi. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:52 facebook

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