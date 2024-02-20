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        Kendisini vuran arkadaşı çıktı, 'Tabancayla oynarken yanlışlıkla ateş etti' dedi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mola vermek için yol kenarına park ettiği otomobilinden inen Oktay A.'yı (40), tabancayla ateş ederek vuranın aynı araçtaki arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Oktay A.'nın, tabancayla oynarken kendisini yanlışlıkla vurduğunu söylediği Yücel A. (42) gözaltına alındı. Olay, 15 Şubat saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki boş bir alanda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Yücel A. ile mola vermek için yol kenarına park ettiği 16 NMC 81 plakalı otomobilinden inen Oktay A., tuvaletini yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 mermi bacağına ve kalçasına isabet etti. Kanlar içinde kalan Oktay A., arkadaşı tarafından otomobille götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 'İSTEYEREK YAPMADI' Oktay A. ve arkadaşı Yücel A., polise verdikleri ilk ifadede nereden ateşlendiğini bilmedikleri silah sesi duyduklarını ve olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, Oktay A. olaydan 6 gün sonra polise gerçeği itiraf etti. Oktay A.'nın, yeniden alınan ifadesinde, "Arkadaşım tabancayı oynadığı sırada yanlışlıkla ateşledi. İsteyerek olmadı. Şikayetçi değilim" dediği öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan Yücel A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:45
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        Kendisini vuran arkadaşı çıktı, 'Tabancayla oynarken yanlışlıkla ateş etti' dedi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mola vermek için yol kenarına park ettiği otomobilinden inen Oktay A.’yı (40), tabancayla ateş ederek vuranın aynı araçtaki arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Oktay A.’nın, tabancayla oynarken kendisini yanlışlıkla vurduğunu söylediği Yücel A. (42) gözaltına alındı. Olay, 15 Şubat saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki boş bir alanda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Yücel A. ile mola vermek için yol kenarına park ettiği 16 NMC 81 plakalı otomobilinden inen Oktay A., tuvaletini yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 mermi bacağına ve kalçasına isabet etti. Kanlar içinde kalan Oktay A., arkadaşı tarafından otomobille götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. ‘İSTEYEREK YAPMADI’ Oktay A. ve arkadaşı Yücel A., polise verdikleri ilk ifadede nereden ateşlendiğini bilmedikleri silah sesi duyduklarını ve olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, Oktay A. olaydan 6 gün sonra polise gerçeği itiraf etti. Oktay A.’nın, yeniden alınan ifadesinde, “Arkadaşım tabancayı oynadığı sırada yanlışlıkla ateşledi. İsteyerek olmadı. Şikayetçi değilim" dediği öğrenilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan Yücel A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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