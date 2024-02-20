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        Alper Gezeravcı, GUHEM'in "Efsaneler Duvarı"ndaki fotoğrafını imzaladı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:57
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        Alper Gezeravcı, GUHEM'in "Efsaneler Duvarı"ndaki fotoğrafını imzaladı
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret etti.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) destekleriyle kurulan GUHEM'i ziyaret eden Gezeravcı, bina girişinde astronotların fotoğraflarının yer aldığı "Efsaneler Duvarı"na asılan fotoğrafını imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezeravcı, görevi tamamlamış olmanın mutluluk ve onuruyla GUHEM'e tekrar gelmenin, duvardaki isimlerin arasına girme şansına erişmenin gurur verici olduğunu belirtti.

        Geçen yıl eylül ayında dünyaca ünlü 70'i aşkın astronotun katılımıyla, Uzay Kaşifleri Derneği (ASE) tarafından GUHEM'in ev sahipliğinde düzenlenen Gezegen Kongresi'ne (Planetary Congress) katıldığını anımsatan Gezeravcı, "GUHEM'in organizasyonu, bu alanda hizmet etmiş, tecrübeleri en üst seviyede olan insanlarla bu önemli misyon öncesinde bizlerin buluşmasını sağladı. ABD'de buradaki organizasyonda tanışmış olduğumuz insanlarla görev öncesinde farklı işbirlikleri yapma şansımız oldu." ifadesini kullandı.

        Gezeravcı, Türkiye'de uzay farkındalığı konusunda GUHEM'in oynadığı rolün önemli olduğuna işaret ederek, gelecekte Türkiye'nin imzasını uzaya atacak gençlere bu merkeze gelmeleri çağrısında bulundu.

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