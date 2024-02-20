Orhangazi'de bisiklet hırsızlıklarının şüphelisi yakalandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son bir haftada 3 bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde son bir haftada 3 bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İlçede 3 ayrı bisiklet hırsızlığının yaşandığı adreslerde ve çevresinde inceleme yapan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin E.K. (30) olduğunu belirledi.
Tozkoparan Caddesi'nde bir bisikleti çalarken suçüstü yakalanan E.K, gözaltına alınmasının ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan E.K, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
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