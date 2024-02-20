Orhangazi'de bisiklet hırsızlıklarının şüphelisi yakalandı

Hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan E.K, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İlçede 3 ayrı bisiklet hırsızlığının yaşandığı adreslerde ve çevresinde inceleme yapan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin E.K. (30) olduğunu belirledi.

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