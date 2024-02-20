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        Orhangazi'de bisiklet hırsızlıklarının şüphelisi yakalandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son bir haftada 3 bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:23
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        Orhangazi'de bisiklet hırsızlıklarının şüphelisi yakalandı
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        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde son bir haftada 3 bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçede 3 ayrı bisiklet hırsızlığının yaşandığı adreslerde ve çevresinde inceleme yapan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin E.K. (30) olduğunu belirledi.

        Tozkoparan Caddesi'nde bir bisikleti çalarken suçüstü yakalanan E.K, gözaltına alınmasının ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan E.K, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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