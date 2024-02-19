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        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (5)

        VALİDEMİRTAŞ İLE BAŞSAVCI SOLMAZ, BULUNAN EŞYALARI İNCELEDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.  Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile geldiği Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde, denizden, havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında gelinen son durum ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Karacabey Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda, BATUHAN A isimli ticari gemiye ait olan ve bulunan eşyaları inceleyen Vali Demirtaş ve Başsavcı Solmaz, mürettebat yakınlarını da ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:51
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        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (5)
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        VALİDEMİRTAŞ İLE BAŞSAVCI SOLMAZ, BULUNAN EŞYALARI İNCELEDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5’inci gününde de devam ediyor.  Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile geldiği Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nde, denizden, havadan ve karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarında gelinen son durum ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Karacabey Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nda, BATUHAN A isimli ticari gemiye ait olan ve bulunan eşyaları inceleyen Vali Demirtaş ve Başsavcı Solmaz, mürettebat yakınlarını da ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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