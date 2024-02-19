Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışını gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılandı.
İki lider ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapacak.
ALİYEV ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine başkente gelen Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aliyev ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Daha sonra Atatürk'ün mozelesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çekilen Aliyev, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.