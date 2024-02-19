Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (4)

        BATIKGEMİNİN ENKAZI ADIM ADIM ARANIYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikteki batık geminin enkazında adım adım arama yapıyor. Aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkü ile güvertenin altındaki mürettebat kamaralarından sonuç alınamazken, özel eğitimli dalgıçlar makine dairesinde ve güvertede aramalarını sürdürüyor. Çalışmaların 5'inci gününde, TCG AKIN'dan dalış yapan dalgıçların su altında kaydettiği görüntüler de yayınlandı. SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI BÖLGE BÖLGE GÖREVLENDİRİLDİ Öte yandan arama çalışmalarında aktif olarak görev alan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı unsurlarının bölge bölge görevlendirildiği öğrenildi. Botlarıyla Kurşunlu Limanı'ndan açılan dalgıç timleri, görevlendirildikleri bölgelerde hem su yüzeyinde tarama yapacak, hem de dalış gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATIKGEMİNİN ENKAZI ADIM ADIM ARANIYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5’inci gününde sürerken, Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikteki batık geminin enkazında adım adım arama yapıyor. Aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkü ile güvertenin altındaki mürettebat kamaralarından sonuç alınamazken, özel eğitimli dalgıçlar makine dairesinde ve güvertede aramalarını sürdürüyor. Çalışmaların 5’inci gününde, TCG AKIN'dan dalış yapan dalgıçların su altında kaydettiği görüntüler de yayınlandı. SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI BÖLGE BÖLGE GÖREVLENDİRİLDİ Öte yandan arama çalışmalarında aktif olarak görev alan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı unsurlarının bölge bölge görevlendirildiği öğrenildi. Botlarıyla Kurşunlu Limanı’ndan açılan dalgıç timleri, görevlendirildikleri bölgelerde hem su yüzeyinde tarama yapacak, hem de dalış gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel ar...
        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel ar...
        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel ar...
        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel ar...
        Türkiye otomotiv sektörü bu yıl 39 milyar dolar ihracat hedefliyor
        Türkiye otomotiv sektörü bu yıl 39 milyar dolar ihracat hedefliyor
        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel ar...
        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel ar...
        Marmara Denizi'nde 5 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları...
        Marmara Denizi'nde 5 gün önce batan geminin mürettebatını arama çalışmaları...
        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile ar...
        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile ar...