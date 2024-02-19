Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (4) BATIKGEMİNİN ENKAZI ADIM ADIM ARANIYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikteki batık geminin enkazında adım adım arama yapıyor. Aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkü ile güvertenin altındaki mürettebat kamaralarından sonuç alınamazken, özel eğitimli dalgıçlar makine dairesinde ve güvertede aramalarını sürdürüyor. Çalışmaların 5'inci gününde, TCG AKIN'dan dalış yapan dalgıçların su altında kaydettiği görüntüler de yayınlandı. SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI BÖLGE BÖLGE GÖREVLENDİRİLDİ Öte yandan arama çalışmalarında aktif olarak görev alan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı unsurlarının bölge bölge görevlendirildiği öğrenildi. Botlarıyla Kurşunlu Limanı'ndan açılan dalgıç timleri, görevlendirildikleri bölgelerde hem su yüzeyinde tarama yapacak, hem de dalış gerçekleştirecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:36 facebook

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