Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile aranıyor

        SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı İnsansız Su Altı Robotu ile aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERGEN SEZGİN/FATİH ÇAPKIN - Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ediyor.

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın Gemisi'nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar gerçekleştiriyor.

        Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.

        - AA ekibi "İnsansız Su Altı Robotu"nun çalışmalarını görüntüledi

        Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor.

        Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor.

        Deniz polisinin kurbağa adamlar ve gemi adamları ise ihtiyaç halinde 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor.

        Ekiplerin ROV ile yaptığı tarama çalışmaları AA ekibince görüntülendi.

        Yapılan faaliyette Kurşunlu Limanı'ndan 4 mil uzağa kadar açılan ekipler, deniz üstünde bottaki özel kamera sistemi ve personel tarafından dürbünlerle tarama gerçekleştirdi.

        Önceden belirlenen noktada robotu hazırlayan ekipler, denizin 60 metre derinliğine kadar bir personelin kumanda kontrolüyle inip görüntüleme yaptı.

        Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        - Denizcilerden Zeynep Kılınç'ın cenazesine ulaşılmıştı

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!

        Benzer Haberler

        'Korsan taksici gibi korsan kayak öğretmenleri var'
        'Korsan taksici gibi korsan kayak öğretmenleri var'
        Bursa'da kaybolan alzheimer hastası 4 saate bulundu
        Bursa'da kaybolan alzheimer hastası 4 saate bulundu
        Bursa'da tarihi kaya mezarında kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutu...
        Bursa'da tarihi kaya mezarında kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutu...
        Bursa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        GÜNCELLEME 4 - Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışma...
        GÜNCELLEME 4 - Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışma...