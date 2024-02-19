Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor MARMARADenizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde 573 personelle denizden, havadan ve karadan sürüyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinin koylarında da denizden ve havadan aramalar yapılıyor. Deniz Kuvvetleri personeli arama çalışmalarının 3'üncü gününde aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için, TCG AKIN'dan dün 7 dalış gerçekleştirdi. Güvertenin altında bulunan mürettebat kamaralarında yapılan çalışmadan bir sonuç alınamazken, bugün ilk dalış saat 08.45'te yapıldı. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti'nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı. 51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı. 30 DALGIÇ GÖREV ALIYOR Arama çalışmaları Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine edilirken, 9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile 573 personelin katıldığı çalışmalarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel eğitimli 19 dalgıcı da aktif görev alıyor. Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıç ise acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır bekletiliyor. İLK DALIŞ, ARAMALARIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE YAPILDI 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için ilk dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30'da yapıldı. Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta, kayıp 6 mürettebatından Zeynep Kılınç'ın cenazesine, arama çalışmalarının 3'üncü gününde saat 14.30 sıralarında ulaşıldı. AŞÇI ZEYNEP KAPTAN KÖŞKÜNDE BULUNDU Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Adana'nın Karataş ilçesi Adalı Köyü'nde toprağa verildi. 4'ÜNCÜ GÜNDE TCG AKIN'DAN 7 DALIŞ 51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1'inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yeri ise özel cihazlarla belirlendi. Kıyı Emniyeti unsuru olan acil kurtarma gemisi Nene Hatun römorköründeki su altı yer tespiti çalışmaları sürerken, deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı-SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapıldı. Deniz Kuvvetleri dalgıçları da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye, arama çalışmalarının 4'üncü gününde dalış gerçekleştirdi. TCG AKIN'dan, 51 metre derinlikteki batık gemiye gün boyu 7 dalış gerçekleştirilirken, dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de ilk kez yayınlandı. Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı. KAMARALARDA DA BİR İZE RASTLANMADI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel eğitimli dalgıçları, 'BATUHAN A.' isimli ticari geminin mürettebat kamaralarının bulunduğu, güvertenin sancak koridorunu da görüntüledi. Ana güvertenin aşağısında yer alan kamaraların koridorunda yapılan aramada da herhangi bir ize rastlanmadı. MİDYE AĞLARI İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLDİ Öte yandan Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Karacabey midye çiftliğinde de dalış yapıldı. Geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik dalgıç timinden 2 dalgıç, bottan 20 metreye dalış gerçekleştirdi. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek, midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimalini değerlendiren dalgıçlar, 30 dakika suyun altında kalarak arama çalışması gerçekleştirdi. Ancak bir sonuç alınamadı. BANDIRMA'NIN KOYLARI DA ARANIYOR 'BATUHAN A.' isimli ticari geminin, Bursa'nın Gemlik ilçesi Roda Limanı'na gelmek üzere, 1250 ton mermer tozu yüküyle ayrıldığı Balıkesir'in Marmara Adası Badalan Limanı'na doğru da arama çalışmaları genişletildi. Kayıp mürettebatın fırtına nedeniyle sürüklenme ihtimaline karşı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinin koyları da denizden ve havadan aranıyor. ARAMA ÇALIŞMALARI KARADAN DA SÜRÜYOR Deniz polisi ve dalgıç polisler de cihazlarla, batık çevresinde su altında ve üstünde arama çalışmalarına devam ederken, çalışmalar karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölgeye 7 kilometre mesafede olan Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor. Dronla da desteklenen çalışmalara polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile özel eğitimli köpeklerin de olduğu, jandarma ekipleri katılıyor. YETKİN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ Olayla ilgili adli ve idari soruşturma da sürüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma için, deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi de görevlendirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:47 facebook

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