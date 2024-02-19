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        Bursa'da kaybolan alzheimer hastası 4 saate bulundu

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası K.S. (82), jandarma ekipleri tarafından 4 saatte bulunarak ailesine teslim edildi. Mudanya'nın Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan alzheimer hastası K.S., dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı ve geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında K.S., 4 saat sonra evinden 150 metre uzaklıkta bahçede otururken bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından K.S. ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 01:34 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:34
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        Bursa'da kaybolan alzheimer hastası 4 saate bulundu
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası K.S. (82), jandarma ekipleri tarafından 4 saatte bulunarak ailesine teslim edildi. Mudanya'nın Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan alzheimer hastası K.S., dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı ve geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında K.S., 4 saat sonra evinden 150 metre uzaklıkta bahçede otururken bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından K.S. ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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