Bursa'da kaybolan alzheimer hastası 4 saate bulundu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası K.S. (82), jandarma ekipleri tarafından 4 saatte bulunarak ailesine teslim edildi. Mudanya'nın Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan alzheimer hastası K.S., dün saat 16.00 sıralarında evinden çıktı ve geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında K.S., 4 saat sonra evinden 150 metre uzaklıkta bahçede otururken bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından K.S. ailesine teslim edildi.

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