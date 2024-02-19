Bursa'da tarihi kaya mezarında kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Bursa'nın İznik ilçesinde, tarihi Kaya mezarında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı. İznik'in Çamdibi Mahallesinde, dün gece saatlerinde tarihi Kaya mezarında kaçak kazı yapıldığına ilişkin jandarmaya yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmanın ardından şüphelilerin yerini tespit eden jandarma ekipleri, tarihi kaya mezarda kaçak kazı yapan İ.G. (30), T.Ö. (30) ve E.D.'yi (30) suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede, kazıda kullanılan 2 kazma, 1 halat, 2 balyoz, 1 manivela çubuğu ve 7 kilogram kaya kırıcı toz madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 00:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 00:59 facebook

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