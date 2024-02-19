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        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (3)

        TCGAKIN'DAN 9'UNCU DALIŞ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikteki batık gemiye 9'uncu dalışı gerçekleştirdi. Arama çalışmaları geminin makine dairesi kısmında yoğunlaştırıldı. VALİ DEMİRTAŞ: MAKİNE DAİRESİNDE BİR UMUDUMUZ VAR Çalışmaları Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile birlikte kayıp mürettebatın yakınlarıyla görüştü. Aileleri, çalışmalarla ilgili bilgilendiren Vali Demirtaş, "Makine dairesinde titizlikle çalışma yapılıyor. Makine dairesinde bir umudumuz var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:49
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        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (3)
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        TCGAKIN'DAN 9'UNCU DALIŞ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikteki batık gemiye 9'uncu dalışı gerçekleştirdi. Arama çalışmaları geminin makine dairesi kısmında yoğunlaştırıldı. VALİ DEMİRTAŞ: MAKİNE DAİRESİNDE BİR UMUDUMUZ VAR Çalışmaları Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile birlikte kayıp mürettebatın yakınlarıyla görüştü. Aileleri, çalışmalarla ilgili bilgilendiren Vali Demirtaş, "Makine dairesinde titizlikle çalışma yapılıyor. Makine dairesinde bir umudumuz var” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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