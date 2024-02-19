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        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (2)

        MÜRETTEBATINHTS KAYITLARI İNCELENECEK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, telefon görüşmeleri de mercek altına alındı. 4 savcının yürüttüğü soruşturmada, GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. 6 SAAT BOYUNCA YARDIM İSTENMEMESİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen ve isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığı net bir şekilde görülürken, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" demesi dikkat çekti. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Roda Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp, 07.12'de ise sinyal kesildi. Hüseyin Tutuk'un çektiği görüntülerle ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da Tutuk'un, eşiyle saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu kaydedilip, gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin ise saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği, saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiğinin tespit edildiği ve en yakın konuş yerindeki Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313'ün saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye intikale başladığına dikkat çekildi. Bu görüntü üzerine başlatılan incelemede, gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak. GEMİNİN DEPO KISMI ARANACAK Öte yandan Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının 2 gündür, 51 metre derinlikteki batık gemiye yaptıkları dalışlarda sadece aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine ulaşılırken, daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebat ile batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Dalgıçlar, geminin yaşam alanlarında yaptıkları aramalardan şu ana kadar bir sonuç alamazken, bugünden itibaren geminin depo kısmının aranacağı öğrenildi. SAHİLE VURMA İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR Batan geminin parçalanıp kopan parçaları ile 3-4 gün boyunca deniz dibinde kalan ve şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkan cenazelerin sahile vurma ihtimaline karşı da Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde arama yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:50
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        Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını 5'inci günde 573 personel arıyor (2)
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        MÜRETTEBATINHTS KAYITLARI İNCELENECEK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, telefon görüşmeleri de mercek altına alındı. 4 savcının yürüttüğü soruşturmada, GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. 6 SAAT BOYUNCA YARDIM İSTENMEMESİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR 'BATUHAN A' isimli gemiden çekilen ve isminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığı net bir şekilde görülürken, "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" demesi dikkat çekti. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Roda Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü ticari gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp, 07.12'de ise sinyal kesildi. Hüseyin Tutuk'un çektiği görüntülerle ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da Tutuk'un, eşiyle saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu kaydedilip, gemiden ilk yardım talebinin ve geminin battığına dair ilk bilginin ise saat 06.28'de Türk Radyo'ya iletildiği, saat 06.32'de EPIRB sinyalinin geldiğinin tespit edildiği ve en yakın konuş yerindeki Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313'ün saat 06.50'de EPIRB sinyalinin geldiği bölgeye intikale başladığına dikkat çekildi. Bu görüntü üzerine başlatılan incelemede, gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak. GEMİNİN DEPO KISMI ARANACAK Öte yandan Deniz Kuvvetleri dalgıçlarının 2 gündür, 51 metre derinlikteki batık gemiye yaptıkları dalışlarda sadece aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine ulaşılırken, daha önce de yerinin sonar cihazlarıyla tespit edildiği belirtilen 2'nci mürettebat ile batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Dalgıçlar, geminin yaşam alanlarında yaptıkları aramalardan şu ana kadar bir sonuç alamazken, bugünden itibaren geminin depo kısmının aranacağı öğrenildi. SAHİLE VURMA İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR Batan geminin parçalanıp kopan parçaları ile 3-4 gün boyunca deniz dibinde kalan ve şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkan cenazelerin sahile vurma ihtimaline karşı da Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde arama yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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