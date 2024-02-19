Çanakkale'de acil servis doktoruna saldırı anı güvenlik kamerasında Çanakkale'de 8 Şubat akşamı motosikletle seyir halindeyken açılan ateş sonucu öldürülen iki kişinin kaldırıldığı hastanede feci bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre hayatını kaybeden Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ. Avcı'nın, burada görevli nöbetçi doktor O.M'ye saldırdığı öğrenildi. Doktorun da araya giren polis ve güvenlik görevlilerince kurtarıldığı belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:32 facebook

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