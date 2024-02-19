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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı! - Güncel haberler

        Çanakkale'de acil servis doktoruna saldırı anı güvenlik kamerasında

        Çanakkale'de 8 Şubat akşamı motosikletle seyir halindeyken açılan ateş sonucu öldürülen iki kişinin kaldırıldığı hastanede feci bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre hayatını kaybeden Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ. Avcı'nın, burada görevli nöbetçi doktor O.M'ye saldırdığı öğrenildi. Doktorun da araya giren polis ve güvenlik görevlilerince kurtarıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:32
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        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin yakınının acil servisteki doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        AA'nın haberine göre görüntülerde, Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisinde hayatını kaybeden Tayfun Avcı'nın ağabeyi İ. Avcı'nın, burada görevli nöbetçi doktor O.M'ye saldırdığı görülüyor.

        SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

        Kayıtlarda, araya giren polis ve güvenlik görevlilerinin, doktor O.M'yi saldırganın elinden kurtardığı yer alıyor.

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        Doktor O.M, polis ekiplerince gözaltına alınan İ. Avcı'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ. Avcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanmıştı.

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