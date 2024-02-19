Navalnaya, paylaştığı 9 dakikalık videosunda Putin'in eşini öldürdüğünü ve kendisinden eşini, çocuklarından da babalarını aldığını söyledi.

Navalnaya, "Putin benden sahip olduğum en değerli şeyi aldı. En yakın ve en sevdiğim insanı. Ama Putin sizden Navalny'yi de aldı. Putin sadece Alexei Navalny'yi öldürmekle kalmadı , onunla birlikte umudumuzu, özgürlüğümüzü, özgürlüğümüzü ve geleceğimizi de öldürmek istedi. Rusya'nın farklı olabileceğinin, güçlü olduğumuzun, cesur olduğumuzun, inandığımızın, umutsuzca savaştığımızın ve farklı yaşamak istediğimizin en iyi kanıtını yok etmek ve ortadan kaldırmak istedi" dedi.

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"ZEHRİN İZLERİNİN KAYBOLMASINI BEKLİYORLAR" Navalnaya eşinin cenazesinin verilmemesinin nedenine de değinerek "Kocam kolayca kırılıp yıkılacak biri değildi. İşte tam da bu yüzden Putin onu öldürdü. Utanç verici bir şekilde, korkakça, hiçbir zaman gözlerinin içine bakmaya ya da sadece adını söylemeye cesaret edemeden. Ve aynı utançla ve korkakça şimdi onun cesedini saklıyorlar, göstermiyorlar. Annesine onu geri vermiyorlar ve acıklı bir şekilde yalan söylüyorlar. Çünkü 'Novichok'un (bir zehir türü) izlerinin kaybolmasını bekliyorlar" dedi.

"PUTİN'İN NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ" Navalnaya "Putin'in Alexei'yi üç gün önce neden öldürdüğünü tam olarak biliyoruz. Yakında anlatacağız. Bu suçu tam olarak kimin işlediğini ve tam olarak nasıl yaptığını kesinlikle öğreneceğiz. İsimleri vereceğiz ve yüzleri göstereceğiz" derken "Özgür bir Rusya'da yaşamak istiyorum, özgür bir Rusya kurmak istiyorum. Alexei Navalny'in işini devam ettirmek istiyorum" diye ekledi. REKLAM "Putin, Alexei'yi öldürerek benim yarımı öldürdü" diyen Navalnaya "Kalbimin yarısını ve ruhumun yarısını öldürdü. Ama benim bir yarım daha var ve bu bana teslim olmaya hakkım olmadığını söylüyor. Alexei Navalny'nin mücadelesine devam edeceğim. Çalışarak, vatan için mücadeleye devam edeceğim. Sizleri de benimle birlikte durmaya çağırıyorum. Bizi saran ve bir türlü bırakmayan acıyı ve bitmek bilmeyen acıyı benimle paylaşmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM" "Size Alexei'nin çok inandığım sözleriyle sesleniyorum: Az yapmak utanç verici değil. Hiçbir şey yapmamak utanç verici. Korkmanıza izin vermek utanç verici.' Her fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Savaşa karşı, yolsuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı mücadele etmek. Adil seçimler ve ifade özgürlüğü için mücadele etmek. Vatanımızı geri almak için savaşmak. Alexei ve kendimiz için yapabileceğimiz en önemli şey savaşmaya devam etmektir. Eskisinden çok daha umutsuz ve öfkeli bir şekilde savaşmak. Bunun imkansız gibi görünebileceğini biliyorum ama yapmalıyız. Hepimiz hep birlikte güçlü bir yumruk halinde bu çılgın rejime, Putin'e, arkadaşlarına, üniformalı haydutlara mücadele etmeliyiz. İhtiyacımız olan şey, kocamın hayalini kurduğu özgür, barışçıl, adil, güzel geleceğin Rusya'sıdır. Ben böyle bir Rusya'da yaşamak istiyorum. Benim ve Alexei'nin çocuklarının orada yaşamasını istiyorum. Bunu birlikte inşa etmek istiyorum. Tıpkı Alexei'nin hayal ettiği gibi: onur, adalet ve sevgi dolu. Yaptığı düşünülemez fedakarlık ancak bu şekilde boşuna olmayabilir. Savaşmaya devam et ve pes etme. Ben korkmuyorum ve sen hiçbir şeyden korkmamalısın" diyerek tamamladı.