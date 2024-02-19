İş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı; dükkan sahibi dayısıymış BURSA'nınİnegöl ilçesinde, ambalaj satışı yapılan iş yerinin önüne otomobille gelip pompalı tüfekle ateş açıp kaçan Ramazan Kaya (28), yakalanarak gözaltına alındı. Kaya tutuklanırken, ateş açtığı iş yerinin dayısına ait olduğu öğrenildi. Olay dün saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede faaliyet gösteren ambalaj satışı yapılan Burak T.'nin işlettiği iş yerinin önüne otomobiliyle gelen şüpheli, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırıyı gerçekleştiren ve isminin Ramazan Kaya olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polislerin yakalayıp gözaltına aldığı şüphelinin ateş ettiği dükkanın dayısına ait olduğu, dükkanı işleten Burak T.'nin de kuzeni olduğu öğrenildi. Emniyette ifade vermediği öğrenilen Ramazan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:59 facebook

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