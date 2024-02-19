Belediye başkanı kürsüde depremi konuşurken, deprem oldu BURSA'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden olurken, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, depreme kürsüde, depremi ve kentsel dönüşümü konuştuğu sırada yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi ilçesinde, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hemşeri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın kürsüde yaptığı konuşmada, deprem gerçeğine değinerek kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı sırada merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun" diyerek konuşmasına devam etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 19:00 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:00 facebook

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