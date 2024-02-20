Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını bulmak için SAS komandoları devrede (3) 4SAS KOMANDOSU DALDI; FİLİKA GÖRÜNTÜLENDİ Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 6'ncı gününde batık gemi enkazına SAS komandoları daldı. TCG AKIN'dan bugün 2 dalış gerçekleştiren SAS komandoları, geminin makine dairesine ulaştı. Su altında çekilen görüntülerde, geminin filikasının bir bütün halinde gemiye bağlı olduğu görüldü. Gemiye çıkmak için kullanılan halat merdiven de görüntülere yansıdı. VALİ DEMİRTAŞ: MAKİNE DAİRESİNİN ÖNÜNE KADAR GELDİK Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-GÜVEN (702) adlı gemi ile bölgeye giderek arama-kurtarma faaliyetlerini yakından takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Vali Demirtaş, 4 SAS komandosunun bugün dalış gerçekleştirdiğini ve su altındaki çalışmaların geminin makine dairesinde yoğunlaştırıldığını belirtip, "Bugün makine dairesine girebiliriz diye düşünüyorum. Beklentimiz yüksek. Makine dairesinin önüne kadar geldik. Temizleyerek gidiyoruz" dedi. BALIKÇI KAYIKLARI DA ÇALIŞMALARA KATILACAK Bugün çalışmalara balıkçı teknelerinin de dahil edildiğini hatırlatan Vali Demirtaş, bölgedeki tüm balıkçı kayıklarının envanterini çıkarttıklarını ve yarından itibaren teknelerin yanı sıra kayıkların da çalışmaya katılacağını söyledi. Bölgenin havadan da tarandığını belirten Demirtaş, "Yarın teknelerin sayısını arttıracağız. Emniyetin İHA'sını getirdik. O da bakacak. Bölgeye İHA girmek üzere. Bandırma'ya kadar bakacağız" diye konuştu. SAHİLDE CAN YELEĞİ BULUNDU Arama çalışmaları dron desteğiyle karada da devam ederken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Kurşunlu Mahallesi sahilinde yaptıkları aramada, kumların arasında bir can yeleği buldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:57 facebook

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