Marmara'da batan geminin kayıp 5 mürettebatını bulmak için SAS komandoları devrede (2) 13BALIKÇI TEKNESİ ARAMA YAPIYOR; DHA O ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 6'ncı gününde 571 personelle denizden, havadan ve karadan sürerken, SAS komandolarının yanı sıra bölgedeki balıkçılar da çalışmalara dahil edildi. Arama faaliyetlerini desteklemek üzere Bursa'nın Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerindeki limanlarda bulunan 13 balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde su üstü araması başlattı. DHA ekibi de balıkçı teknesiyle açılarak o çalışmaları görüntüledi. HARİTA ÜZERİNDE ANLATTILAR Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da Karacabey Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek 'BATUHAN A' isimli ticari gemideki mürettebatı arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili harita üzerinde değerlendirme yapılırken, Vali Demirtaş, "Kaybolan mürettebatın kurtarılması için denizden, karadan ve havadan koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürmekte olup, bu zorlu süreçte ekiplerimiz, devletimizin tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:05 facebook

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