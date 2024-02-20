Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (4) 1MÜRETTEBATIN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp 6 mürettebatından aşçı Zeynep Kılınç'ın (33), 3'üncü günde kaptan köşkünde cansız bedeninin bulunmasının ardından 6'ncı gün olan bugün de 1 mürettebatın cenazesine ulaşıldı. TCG AKIN'dan dalış yapan SAS komandoları, mürettebatın cansız bedenine, geminin makine dairesinde ulaştı. Su yüzeyine çıkarılacak olan cenaze, Sahil Güvenlik botuyla Kurşunlu Limanı'na getirilerek, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:57 facebook

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