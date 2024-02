Zonguldak'ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta’nın (28) terastan düşerek ölümüyle ilgili sevgilisi Bartu Can A.’nın (36), ‘taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, baba Kenan Usta, evde 1 tane mermi bulduğunu ve sanığın kızını bu mermi ile tehdit ettiğini öne sürdü.

DHA'nın haberine göre olay, 5 Şubat 2021'de meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can A.'nın yanına geldi.

İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Bartu Can A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Bartu Can A.'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Bartu Can A., Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.