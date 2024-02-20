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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'de aday belirsizliği mi?

        Son dakika haberi DEM Parti İstanbul'da seçime girebiliyor

        DEM Parti ile İstanbul İl Seçim Kurulu arasında sıcak saatler yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti tarafından yapılan karşı açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" dendi. DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Habertürk'e yaptığı açıklamada "Yolda bir kaza oldu, o yüzden gecikme yaşandı" ifadelerini kullandı. Kısa sayılmayacak bir süreçten sonra İstanbul İl seçim Kurulu'ndan yapılan son dakika açıklamasında "DEM Parti'nin İstanbul başvurusu 16.55'te alındı, liste üzerindeki inceleme 17.14'te tamamlandı. Tutanağa göre DEM Parti İstanbul'da seçime girebiliyor" denilerek tartışmalara son nokta kondu...

        Giriş: 20.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:27
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        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
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        DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu ile İstanbul İl Seçim Kurulu arasında sıcak saatler... DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı belirtilirken DEM Parti'den yapılan açıklamada "İstanbul'da adaylık başvurumuz zamanında yapılmıştır" dendi.

        DEM PARTİ: SORUMLULUK İL SEÇİM KURULU'NDA

        DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.

        TEMELLİ: YOLDA BİR KAZA OLDU, O YÜZDEN GECİKME OLDU

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        DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM kulisinde olayla ilgili olarak Habertürk'ten Mahir Kılıç'a kısa bir değerlendirmede bulundu. Temelli şöyle konuştu:

        "Başvuru 16.55'de yapıldı. Seçim kurulu başkanı kabul etmiyor onunla ilgili itirazlarımız devam ediyor biraz geç kalmışız bir trafik meselesi nedeniyle. Yolda bir kaza var ondan dolayı gecikme olmuş ama beşe beş arkadaşlarımız ordaymış. Şu anda itirazlarımız devam ediyor niye kabul edilmiyor biz de anlamıyoruz. Bizden kaynaklı bir şey yok sonuçta beşe kadar süre vermişler biraz gecikmeli dikkate alması lazım 16.55'te arkadaşlarımız binaya girmişler. Şu anda net bilgiyi biz de alamıyoruz. İstanbul’da itirazımız devam ediyor.

        İL SEÇİM KURULU'NDAN AÇIKLAMA: DEM PARTİ İSTANBUL'DA SEÇİME GİREBİLİYOR

        İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: DEM Parti'nin İstanbul başvurusu 16.55'te alındı, liste üzerindeki inceleme 17.14'te tamamlandı. Tutanağa göre DEM Parti İstanbul'da seçime girebiliyor.

        DEM PARTİ TUTANAĞI PAYLAŞTI

        Öte yandan DEM Parti sosyal medyadan yaptığı yeni duyuruda, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen tutanağı paylaştı. Açıklamada, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dendi.

        DİĞER PARTİLER İTİRAZ EDERSE NE OLACAK?

        Bu tutanak İstanbul’da DEM Parti’nin seçime girebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte bu duruma herhangi bir siyasi partiden de itiraz gelebilir. Bu durumda; önce İl Seçim Kurulu daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu itirazı değerlendirir. YSK’nın itiraza ilişkin vereceği karar nihai olacak.

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        #DEM Parti
        #DEM İstanbul adayı
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