İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!

Başakşehir’de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre üst mahkeme kararında kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğünü belirtti.

Mahkeme verilen kararın bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırabileceğini belirterek “Bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır” ifadelerine yer verildi.

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DAKİKALARCA TEKMELEYİP ÖLDÜRDÜ

Başakşehir’deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti.