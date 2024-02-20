Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada araçlar savrularak ağır hasar alırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Cemre B, Emirhan B. ve Belgin B. yaralandı.

Engin O. (31) yönetimindeki 06 CBB 429 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi'nden Bursa-Ankara kara yoluna çıkış yapmak isteyen Ahmet F. (43) idaresindeki 16 BCL 133 plakalı otomobille çarpıştı.

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