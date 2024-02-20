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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:06
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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Engin O. (31) yönetimindeki 06 CBB 429 plakalı otomobil, Çitli Mahallesi'nden Bursa-Ankara kara yoluna çıkış yapmak isteyen Ahmet F. (43) idaresindeki 16 BCL 133 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlar savrularak ağır hasar alırken, kazaya karışan araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan Cemre B, Emirhan B. ve Belgin B. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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