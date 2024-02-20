Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (6) MAKİNEDAİRESİNİN GİRİŞİNDE BULUNDU Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, Su Altı Arama Kurtarma Grup Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ilk günden itibaren görev alırken, çalışmalara bugün Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na bağlı 4 dalgıç da katıldı. Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandoları tarafından TCG AKIN'dan gerçekleştirilen dalışlarda batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Doğum yeri Manisa2nın Turgutlu ilçesi olan Tutuk'un, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL