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        Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (6)

        MAKİNEDAİRESİNİN GİRİŞİNDE BULUNDU Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, Su Altı Arama Kurtarma Grup Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ilk günden itibaren görev alırken, çalışmalara bugün Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na bağlı 4 dalgıç da katıldı. Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandoları tarafından TCG AKIN'dan gerçekleştirilen dalışlarda batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Doğum yeri Manisa2nın Turgutlu ilçesi olan Tutuk'un, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:56
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        Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (6)
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        MAKİNEDAİRESİNİN GİRİŞİNDE BULUNDU Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, Su Altı Arama Kurtarma Grup Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ilk günden itibaren görev alırken, çalışmalara bugün Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na bağlı 4 dalgıç da katıldı. Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandoları tarafından TCG AKIN'dan gerçekleştirilen dalışlarda batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Doğum yeri Manisa2nın Turgutlu ilçesi olan Tutuk'un, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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