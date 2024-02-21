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        Haberler Gündem Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

        Son dakika haberi Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

        Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 00:14 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:03
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        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
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        Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır” denildi.

        İHA'nın haberine göre; yayımlanan ilanda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 tercih kılavuzunun ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacağı belirtildi.

        İlanda adayların tercihlerini, 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabileceği ve ÖSYM'ye ya da Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

        Yayımlanan ilanda, 15 bini hemşire, 2 bini ebe, bin 540'ı sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım) ve bin 200'ü sağlık teknikeri (röntgen) olmak üzere toplamda 27 bin sağlık personelinin alınacağı kaydedildi.

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        #Resmi Gazete
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        #Sağlık Bakanlığı

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