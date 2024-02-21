Bursa'da "Beste ve Güfteleriyle Alaeddin Yavaşca Konseri" düzenlendi

Solist Burcu Göktürk tarafından seslendirilen eserler, müzikseverler tarafından beğeni topladı. Konser sonunda solist ve orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Salih Berkmen yönetti. Gecede Türk Sanat Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından, "Beste ve Güfteleriyle Alaeddin Yavaşca Konseri" gerçekleştirildi.

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