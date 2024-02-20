Putin: Başarımızı büyütmeliyiz

Rusya lideri Putin ve Savunma Bakanı Şoygu, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna, birliklerinin Avdiivka'dan çekilme emrini zaten askerleri kaçarken verdiğini söyleyen Putin, "Başarımızı geliştirmemiz gerekiyor. İlerlemek için iyi hazırlık yapılmalı" dedi.

Putinn, "Rusya, stratejik istikrar konusunda ABD ile müzakerelerden yana" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Şoygu da, ABD'de güvenlik krizine yol açana 'Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırması' konusuyla ilgili, "Böyle bir planımız yok" dedi.

Ukrayna Savaşı'ndaki ofansif pozisyonlarının devam edeceğini bildiren Şoygu, "Ukrayna ordusuna dayanılmaz koşullar yarattık ve kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

Şoygu, Ukrayna kenti Herson'daki Kyrnky şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.