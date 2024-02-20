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        Haberler Dünya Putin: Başarımızı büyütmeliyiz

        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerin ele geçirdiği Ukrayna kenti Avdiika ile ilgili, "Ukrayna birliklerine çekilme emri verdiğinde askerleri zaten kaçıyordu" dedi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise, Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma gibi bir planı bulunmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 19:35 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:35
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        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
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        Rusya lideri Putin ve Savunma Bakanı Şoygu, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna, birliklerinin Avdiivka'dan çekilme emrini zaten askerleri kaçarken verdiğini söyleyen Putin, "Başarımızı geliştirmemiz gerekiyor. İlerlemek için iyi hazırlık yapılmalı" dedi.

        Putinn, "Rusya, stratejik istikrar konusunda ABD ile müzakerelerden yana" ifadesini kullandı.

        Savunma Bakanı Şoygu da, ABD'de güvenlik krizine yol açana 'Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırması' konusuyla ilgili, "Böyle bir planımız yok" dedi.

        Ukrayna Savaşı'ndaki ofansif pozisyonlarının devam edeceğini bildiren Şoygu, "Ukrayna ordusuna dayanılmaz koşullar yarattık ve kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

        Şoygu, Ukrayna kenti Herson'daki Kyrnky şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

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