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        Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (7)

        ADLİTIP KURUMU'NA GETİRİLDİ Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, makine dairesinin girişinde bulunan ve gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni, karaya çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Tutuk'un cenazesinin otopsinin ardından yarın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:11
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        Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları devrede; 1 cansız beden daha bulundu (7)
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        ABONE OL

        ADLİTIP KURUMU'NA GETİRİLDİ Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli ticari geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında, makine dairesinin girişinde bulunan ve gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni, karaya çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Tutuk'un cenazesinin otopsinin ardından yarın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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