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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu, 7 gündür aranıyor!

        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu

        Sakarya'da 13 Şubat'ta "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbar eden 56 yaşındaki Leyla D. ortadan kayboldu, 7 gündür aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:21
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        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
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        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine, 13 Şubat'ta "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbar ettikten sonra kaybolan kadını arama çalışması 7. gününde devam ediyor.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Nehri'nde AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 47 personel, 11 araç, 4 bot ve dronla çalışma yürütüyor.

        Fotoğraf: AA

        ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

        Olayın detaylı incelenmesi ve kaybolan Leyla D'nin (56) bulunması için koordineli şekilde çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerini her türlü güvenlik önlemini alarak yapıyor.

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        Fotoğraf: AA

        Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep ettikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine ekipler geniş çaplı arama başlatmıştı.

        Fotoğraf: AA

        KADININ EŞİ SERBEST BIRAKILDI

        Telefonunun son olarak sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. Gözaltına alınan kadının eşi Siracettin D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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