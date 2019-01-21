Buse Narcı: Bu görüntü gerçek değil, reklam

Giriş: 21.01.2019 - 10:59 | Güncelleme:  

Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Buse Narcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Paylaşımında saçlarının döküldüğü gözüken Narcı'nın protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edilmişti ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

  • 1Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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    Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırtmıştı. Narcı'nın saçları döküldüğü için protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edilmişti. 2. Sayfa programına katılan Narcı, gerçeği açıkladı.

  • 2Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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    "BU GÖRÜNTÜ GERÇEK DEĞİL"

    Narcı, "Birkaç ay önce bir saç firmasına internet reklamı çektik, ben de onların reklamında oynadım. Bu görüntü gerçek değil, reklam" dedi.

  • 3Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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    "AYLAR ÖNCE O MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDUM"

    Daha sonra Narcı, reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu sadece bir reklamdı, aylar önce o markanın yüzü oldum. Kanıtı olan şeylere... Atmayın, komik duruma düşüyorsunuz. Ben de elimde kahvem, izlerken gülüyorum" açıklamasını yaptı.

  • 4Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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    Öte yandan, Buse Narcı'nın koyu kahverengi olan gözlerini operasyonla maviye dönüştürdüğü öne sürülmüştü ancak iddiaları yalanlamıştı.

  • 5Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 6Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 7Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 11Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 12Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 13Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 14Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 15Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 16Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 17Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 18Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 19Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 20Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 21Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 22Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 23Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 24Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 25Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 26Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 27Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    27|40
  • 28Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    28|40
  • 29Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 30Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 31Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    31|40
  • 32Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    32|40
  • 33Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    33|40
  • 34Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    34|40
  • 35Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    35|40
  • 36Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    36|40
  • 37Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    37|40
  • 38Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
    38|40
  • 39Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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  • 40Buse Narcı'nın dökülen saçları şaşırttı! Buse Narcı'dan açıklama - Magazin haberleri
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