3 | 40

"AYLAR ÖNCE O MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLDUM"

Daha sonra Narcı, reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu sadece bir reklamdı, aylar önce o markanın yüzü oldum. Kanıtı olan şeylere... Atmayın, komik duruma düşüyorsunuz. Ben de elimde kahvem, izlerken gülüyorum" açıklamasını yaptı.