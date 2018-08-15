6 Mayıs'ta Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, 2. Sayfa programına konuk oldu. Varol, merak edilenleri canlı yayında anlattı
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Buse Varol'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
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Alişan'ın pintiliğini görmedim. Bana karşı da ailesine, çevresine karşı da çok bonkör.
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Bana aldığı 'en pahalı hediye ne' diye düşünmedim ama çok güzel hediyeler alıyor.
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Maddi hediyelerden çok bana not yazması, küçük sürprizler yapması beni alıp götürüyor. Bebek haberini aldığında 2 sayfa not yazmış bana gece ben uyurken... Sabah uyandığımda başucumda duruyordu. Hala saklıyorum. Kaybedersem çok üzülürüm.
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Alişan beni çok mutlu ediyor. Biz 6 ayda evlendik. Her gün başka bir huyunu öğreniyorum. Tanımadığın bir insanla evlenmek çok güzel. Risk ama güzel...
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Biz nişanlıyken, yeni evliyken sürekli bir yerden Alişan çıkıyor ve ben korkuyordum. Bir gün apartman boşluğuna saklanmış. Annesiyle arıyoruz. Yok. Bende de panik atak var. Ulaşamayınca kötü oluyorum. Sonra birde çıktı önüme. 42 yaşında adamsın yani... Ona bunun intikamını senden alıcam dedim. Şimdi bulduğum her fırsatı değerlendiriyorum. ""Bir ara çok ayva, limon ve tuz yiyordum. Bir ara incir çok yedim. Şuan canım bir şey istemiyor. Alişan'ı gece yarıları bir yerlere göndermiyorum.
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Bir ara çok ayva, limon ve tuz yiyordum. Bir ara incir çok yedim. Şu an canım bir şey istemiyor. Alişan'ı gece yarısı bir yerlere göndermiyorum.
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Alişan bana göre daha pinpirikli. Ben hopluyorum, zıplıyorum. 'Napıyorsun' diye kızıyor bana.
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Şükran ve Caner gibi pozlar veremeyiz. Bizimki kışa gelecek çünkü ama illa ki paylaşımlar yaparız. İnşallah bir an önce benim göbeğimde o kadar büyür.
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Nur'un kızı sete gelmişti. Elisa bütün gün benimle oynadı. Nur bana 'sen kesin hamilesin' dedi. 'Nereden anladın?'dedim. 'Elisa seninle inanılmaz ilgili ve yüzünde bir ışık var' dedi. Sonra öğrendim ki hamileyim...
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Hamile olduğumu öğrendiğimde gece yarısı annemi aradım. 'Anne ben hamileyim' dedim. 'tamam sabah bakıp bana söylersin' dedi. Sabah uyanmış, beni aradı 'gece rüyamda seni gördüm, hamileydin' dedi.
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