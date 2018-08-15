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Biz nişanlıyken, yeni evliyken sürekli bir yerden Alişan çıkıyor ve ben korkuyordum. Bir gün apartman boşluğuna saklanmış. Annesiyle arıyoruz. Yok. Bende de panik atak var. Ulaşamayınca kötü oluyorum. Sonra birde çıktı önüme. 42 yaşında adamsın yani... Ona bunun intikamını senden alıcam dedim. Şimdi bulduğum her fırsatı değerlendiriyorum. ""Bir ara çok ayva, limon ve tuz yiyordum. Bir ara incir çok yedim. Şuan canım bir şey istemiyor. Alişan'ı gece yarıları bir yerlere göndermiyorum.