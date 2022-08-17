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Buse Varol üniversiteli oldu!

Daha önce Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme Yönetimi'nden mezun olan Buse Varol, yeniden üniversiteli oldu. Varol, bu kez İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini açıkladı

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  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Eliz ve Burak adında çocukları olan çiftten Varol, dün takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    ÜNİVERSİTELİ OLDU

    Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir kullanıcı Buse Varol'a, "Hangi üniversiteyi kazandınız?" sorusunu yöneltti.

    250 puan alan Varol, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini gösteren belgeyi Instagram'dan yayınladı.
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    "14 SENE ÖNCEKİ BİLGİLERİMLE GİRDİM"

    Daha önce Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme Yönetimi'ni bitiren Buse Varol, "3. üniversitem olacak inşallah. Hiç çalışmadım, 14 sene önceki bilgilerimle girdim." açıklamasını da yaptı.
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasındaki ünlü isimlerin hangi okullarda eğitim aldıklarını biliyor musunuz? İşte o isimlerin mezun olduğu bölümler...
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    BURCU ÖZBERK

    Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    LEYDA TANLAR

    Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    AYŞE ENGİN

    Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    ASLI MELİSA UZUN

    Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    SİMGE SAĞIN

    İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    ARAS BULUT İYNEMLİ

    İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Uçak Mühendisliği Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    ASLI ENVER

    Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    BEREN SAAT

    Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    BEYAZIT ÖZTÜRK

    Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    KENAN DOĞULU

    L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    ECE HAKİM

    Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    ŞEBNEM FERAH

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  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    MURAT DALKILIÇ

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    ELÇİN SANGU

    Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    KENAN İMİRZALIOĞLU

    Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü
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    SERDAR ORTAÇ

    Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

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    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
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    EDİS

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  • Buse Varol üniversiteli oldu! - Magazin haberleri

    CAN YAMAN

    Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü

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