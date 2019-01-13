Partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. 

Buse Varol ve Alişan Baby Shower yaptı

Doğuma sayılı günü kalan oyuncu kalan Buse Varol ve Alişan doğacak bebekleri için Baby Shower partisi düzenledi. Dünyaya gelecek bebeği için oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Buse Varol'un partisinden fotoğraflar Instagram'da paylaşıldı