Büyü yapma suçlamasıyla gözaltına alındılar
Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulunmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı
Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapmayı amaçladıkları tespit edilen 2 kişinin başkent Lusaka'da gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kişilerin, geçen ay soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Gözaltına alınanların, Zambiya Büyücülük Yasası'nı ihlal etmek ve vahşi hayvanlara zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılmayı beklediği kaydedildi.