Geçen hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki şirketin halka arzını onaylamıştı. O şirketlerden biri olan Çağdaş Cam talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, "CGCAM.HE" kodu ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak. Peki, Çağdaş Cam halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, CGCAM Çağdaş Cam halka arz hakkında bilgiler...