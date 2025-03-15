Çağla Boz: Mehmet, sevgilim değil

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Boz, Bebek’te görüntülendi. Köpeğiyle yürüyüş yapan Boz, "Vaktim oldukça yürüyüş yapmaya çalışıyorum" dedi.

Çağla Boz, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülenmiş, haklarında 'Yeni bir ilişkiye başladılar" şeklinde yorumlar yapıldı. Boz, söz konusu yorumlara açıklık getirdi; "Mehmet, benim çok eski ve yakın arkadaşım. Yeni görüntülenince o şekilde yorumlar yapıldı."