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"İNSANIN SÜPER KAHRAMANINA VEDASI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYORMUŞ"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çağla Kubat, "Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş. Geriye hep güzel anılar kaldı. Hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek. Her zaman dürüst, adil, yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakâr. Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam" ifadelerini kullandı.