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Haberler Televizyon 'Cam Tavanlar' 8. bölüm final tanıtımları: Taraflar seçiliyor, savaş başlıyor!
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'Cam Tavanlar', final bölümü tanıtımları!

'Cam Tavanlar', bu akşam 8. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. Aşk, ihanet, intikam... Bu bölümde duyguların savaşı var. Leyla sonunda sesini yükseltiyor; birlikteysek yalnız değiliz! Taraflar seçiliyor, savaş başlıyor. Peki Cem nerede? Haldun ve Suna son kozlarını oynamak için güçlerini birleştiriyor. Köşeye sıkışan Cem, kendini Leyla'ya affettirebilecek mi? Değişen dengeler, yeni başlangıçlar... Bakalım bu savaşın galibi yine aşk mı olacak?

'Cam Tavanlar' 8. bölüm final tanıtımları: Taraflar seçiliyor, savaş başlıyor!
Taraflar seçiliyor, savaş başlıyor!
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Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Duygu Yıldırım İleri'nin yazdığı, proje yaratıcısı Meriç Acemi olan ''Cam Tavanlar''ın oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

Cam Tavanlar bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. Aşk, ihanet, intikam... Bu bölümde duyguların savaşı var. Leyla sonunda sesini yükseltiyor; birlikteysek yalnız değiliz! Taraflar seçiliyor, savaş başlıyor. Peki Cem nerede? Haldun ve Suna son kozlarını oynamak için güçlerini birleştiriyor. Köşeye sıkışan Cem, kendini Leyla'ya affettirebilecek mi? Değişen dengeler, yeni başlangıçlar... Bakalım bu savaşın galibi yine aşk mı olacak?

Cam Tavanlar, final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın Final Bölümü Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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