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Cam Tavanlar final fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarının Ojo Pictures imzalı sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Leyla'nın güçlü kadınlara dair söylediği etkileyici sözlerin dikkat çektiği tanıtımda İnci, Haldun'u köşeye sıkıştırıyor  

Cam Tavanlar final fragmanı yayınlandı

Cam tavanları kırmaya kararlı olan Leyla, var gücüyle savaşırken Cem de desteğini gösteriyor. Leyla'nın verdiği çetin mücadelede sonuç ne olacak merakla bekleniyor.

CAM TAVANLAR'DA NELER OLDU?

Cam Tavanlar'ın ekrana gelen yedinci bölümünde Leyla'nın evine giden Suna, Cem ile geçmişini anlatırken büyük bir gerçeği açığa çıkardı. Leyla, aslında Cem'in geçmişte en yakın arkadaşının ölüm haberini aldığı için gittiğini ve beraber geçirdikleri romantik akşamda Suna ile ayrı olduklarını öğrendi.

Cem'e haksızlık ettiğini anlayan Leyla artık vakit kaybetmeden aşklarını doya doya yaşamak için adım attı. Leyla ve Cem aşkı doludizgin başlarken Suna, bu aşkı bozmak için harekete geçti. Leyla'nın sürekli karşısına çıkan ve Cem'le olan ilişkilerine dair yalan bilgiler veren Suna, söyledikleriyle Leyla'yı mutsuz etmeye çalıştı. Cem'in ölen yakın arkadaşı Oktay'ı da öne sürerek Cem'e yakınlaşmaya çalıştı.

Suna'nın tüm söylediklerine rağmen Leyla, Cem'e güvenmeyi tercih etti. Leyla, aşkın büyüsüne kapıldı ancak gerçek hayattaki sorunlarla yüzleşmesi uzun sürmedi. Haldun, Lujuria'yı bitirmek için Leyla'ya hain bir tuzak kurdu. Lujuria'ya sahte bir müşteri göndererek oyun oynayan Haldun, Leyla'nın parasının bitmesine sebep oldu. Tefeciden de Leyla'nın borç haklarını aldı. Leyla, tefeciden artık Haldun'a borçlu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Restorana geri döndüğünde ise Lujuria tabelası yerine Asude tabelasının asıldığını gördü. Leyla büyük bir öfkeyle restoranın camlarını kırıp isyan bayraklarını çekti. Peki, verdiği savaşta galip gelebilecek miydi?

Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Duygu Yıldırım İleri'nin yazdığı, proje yaratıcısı Meriç Acemi olan ''Cam Tavanlar''ın oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

‘Cam Tavanlar’, final bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın Final Tanıtımı;

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