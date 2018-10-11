Cambridge Düşesi Kate Middleton Türk modacıdan vazgeçmedi!

Güzelliği, bakımlı hali ve en çok da giyim zevkiyle dikkat çeken İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en gözde üyesi Kate Middleton'ın giydiği her kıyafet takip ediliyor. Herkes Düşes'in yarın gerçekleşecek Kraliyet Düğünü'nde ne giyeceğini merak ederken Düşes, son katıldığı davetteki tercihiyle şaşırttı