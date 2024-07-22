Çanakkale deprem bölgesi mi? Çanakkale'den fay hattı geçiyor mu?
Çanakkale Ezine'de saat 17.39 itibarıyla 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve çevre illerde hissedilirken deprem endişesi içindeki kişiler tarafından fay hattı araştırması en yoğun olan illerden biri Çanakkale oldu. Peki, Çanakkale deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte 2024 Çanakkale deprem risk haritası...
Çanakkale Ezine'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında "Çanakkale'de en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusu gündeme geldi. Çanakkale'de yaşayanlar il ve ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya devam ediyor. İşte Çanakkale deprem haritası ile aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
ÇANAKKALE'DE DEPREM!
Çanakkale'de merkez üssü Ezine ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken, AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının derinliğini 10.23 kilometre olarak ölçtü.
KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünün 4.9 olarak açıkladı.
ÇANAKKALE'DE FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Çanakkale il sınırları içerisinde Saroz-Gaziköy Fayı, Anafarta Fayları, Etili Fayı, Çan-Biga FayZonu, Sarıköy Fayı, Yenice-Gönen Fayı, Evciler Fayı, Pazarköy Fayı ve Edremit Fayı yer almaktadır. Söz konusu fayların aktifliği, depremler ve aletsel verilerle kanıtlanmıştır.
Çanakkale İli Ayvacık İlçemizde 06.02.2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem afeti sonrasında 1071 yapı ağır hasarlı sınıflandırılmış ve 575 kişi haksahibi kabul edilmiştir. Ayvacık İlçemizde 20.02.2019 tarihinde 5.3 büyüklüğündeki deprem afeti sonrasında 149 yapı ağır hasarlı sınıflandırılmış, 30 vatandaşımız hak sahibi kabul edilmiştir.
ÇANAKKALE KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?
Çanakkale ili ve ilçelerinin tamamı 1996 yılında Mülga T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita "Türkiye DepremTehlike Haritası" tanımı ile 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilmiştir.