Polyksena lahdi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde siyah örtüyle kapatıldı Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişinde Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere, müzenin en ünik, en bilindik, öne çıkan eserlerinden olan Polyksena lahdiyle kadına yönelik şiddete dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Bu lahdin üzerinde destanlara konu olan bir sahnenin işlendiğini belirten Gölcük, "Troya Kralı'nın kızı Polyksena, Akhalılar tarafından kaçırılmış ve şiddete maruz kalmakta, öldürülmektedir." dedi.

Gölcük, en önemli insan hakları ihlallerinden birinin kadına yönelik şiddet olduğunu dile getirdi.

Psikolojik, fiziksel, ekonomik gibi farklı boyutlarda görülen bu şiddetin küresel anlamda önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Gölcük şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı ve şiddete karşı toplumsal olarak topyekun mücadele etmemiz gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda da kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyle ilgili 2007 yılından beri ulusal bir eylem planına sahibiz. Şu anda 2021-2025 yılları, 4'üncü eylem planı dönemindeyiz ve eylem planının ana mottosu şiddete sıfır tolerans. Biz de bu toplumsal olarak, müze olarak bir reaksiyon gösterebilmek için lahdi bir süreliğine siyah örtüyle kapattık ve üzerindeki şiddet sahnesini perdeledik. Hiç değilse bugün Polyksena ve annesi Hekabe'nin yaşadığı o acıyı, şiddet karşısında ağıt yakan Troyalı kadınların acısını hissetmek istedik. Dikkat çekebilmek için de lahdi bir süreliğine perdeledik ve kapattık."

- Polyksena lahdi

Troya Müzesi'nde bulunan Polyksena lahdi, Çanakkale Kızöldün Tümülüsü'nde, 1994 yılında kaçak kazı ihbarı üzerine yapılan kurtarma kazısında bulundu.

Milattan önce 6. yüzyıldan kalma lahit, Anadolu'daki figürsel anlatımlı lahitlerin en erken örneği olma niteliğini taşıyor. Uzun kenarlarından birinde, Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesi betimleniyor. Bu nedenle eser, Polyksena lahdi olarak anılıyor.

Lahdin bütün yüzlerdeki konuların birbirleriyle bağlantılı işlendiği, birden fazla konuya yer verildiği, ayrıca 37 insan figürüne yer verilerek çok zengin bir betimleme oluşturulduğu dikkati çekiyor.