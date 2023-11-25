Çanakkale'de sağanak etkili oldu ÇANAKKALE'ninYeniceilçesinde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 4 evi su basarken, çilek tarlaları zarar gördü.

ÇANAKKALE'ninYeniceilçesinde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 4 evi su basarken, çilek tarlaları zarar gördü.

Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sağanak, saat 01.00'e kadar etkili oldu. Beldede 3 saat etkili olan sağanak sonrası derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle 4 evi su bastı. Ayrıca beldedeki çilek tarlaları da yağmur nedeniyle zarar gördü.

Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, "Gece yağan aşırı sağanak sonrasında yaşanan taşkınlara belediye ekiplerince müdahale edildi. Dere yatağındaki 4 eve sel sularının girmesine maalesef engel olamadık. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz durumda" dedi.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da bölgede incelemelerde bulunarak, evleri su basan vatandaşları ziyaret etti.