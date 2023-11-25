Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de sağanak etkili oldu

         ÇANAKKALE'ninYeniceilçesinde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 4 evi su basarken, çilek tarlaları zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

         ÇANAKKALE'ninYeniceilçesinde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 4 evi su basarken, çilek tarlaları zarar gördü.

        Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sağanak, saat 01.00'e kadar etkili oldu. Beldede 3 saat etkili olan sağanak sonrası derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle 4 evi su bastı. Ayrıca beldedeki çilek tarlaları da yağmur nedeniyle zarar gördü.

        Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, "Gece yağan aşırı sağanak sonrasında yaşanan taşkınlara belediye ekiplerince müdahale edildi. Dere yatağındaki 4 eve sel sularının girmesine maalesef engel olamadık. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz durumda" dedi.

        Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da bölgede incelemelerde bulunarak, evleri su basan vatandaşları ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Yüzde 80'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza!
        Yüzde 80'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza!
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        "Meraktan" cinayet işleyen kişiye ömür boyu hapis
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bozcaada Kalesi´ndeki kazılar, Geç Tunç Çağı'nda yerleşim bulgusunu ortaya...
        Bozcaada Kalesi´ndeki kazılar, Geç Tunç Çağı'nda yerleşim bulgusunu ortaya...
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı, çilek bahçeleri su altında kaldı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı, çilek bahçeleri su altında kaldı
        Çanakkale´de 101 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale´de 101 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 düzensiz göçmen yakalandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de aday tanıtım töreninde konuşt...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de aday tanıtım töreninde konuşt...
        Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir (2)
        Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir (2)