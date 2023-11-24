İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de aday tanıtım töreninde konuştu: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yüzde 100 karşısında 'hazır ol'da durduğumuz birincisi Cenabıhak, diğeri de milletimiz. Para, itibar, şu bu için milletini memleketini zora düşürmeyecek, düşürmeye kalkışana da engel olacak insanlardan oluşan bir siyasi parti İYİ Parti." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yüzde 100 karşısında 'hazır ol'da durduğumuz birincisi Cenabıhak, diğeri de milletimiz. Para, itibar, şu bu için milletini memleketini zora düşürmeyecek, düşürmeye kalkışana da engel olacak insanlardan oluşan bir siyasi parti İYİ Parti." dedi.

Akşener, kentteki bir otelde partisinin il başkanlığınca düzenlenen aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Teşkilat Buluşmaları" kapsamında belediye başkan adaylarını tanıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin her sosyal kesiminden insanların bir araya gelerek İYİ Parti'de buluştuğunu ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer siz hakkın, hakikatin, halkının ve zayıfın yanındaysanız başınız dertten kurtulmuyor. Biz bu ülkenin insanlarını çok sevenler bir araya geldik. Kimimiz şehirli, kimimiz köylü, kimimiz ilkokul mezunu, kimimiz profesör, kimimiz ortaokul mezunu, kimimiz üniversite, kimimiz lise, kimimiz doçent, kimimiz iş insanı, kimimiz işçi, kimimiz öğretmen, kimimiz avukat, kimimiz ev kadını, kimimiz eve temizliğe giden ev işçisi kadını, kimimiz çocuğunu okutmak için bileziğini satan kadın, kimimiz o çocuğu okutan bir başka kadın. Hem sosyal disiplinler açısından, hem inançlar açısından, hem aidiyetler açısından, hem de yapılan işler açısından Türkiye’nin önde olan partisidir. Onun için dimdik elif gibi dosdoğru insanların bir araya geldiği bir siyasi partidir. Böyle insanların bir araya gelişi doğal olarak çok kolay olmuyor. Birbirini kontrol eden, takip eden, destek çıkan ama aynı zamanda da yanlış yapıldığında önce uyaran, sonra gerekeni yapan insanlardan oluşan bir siyasi parti."

- "Turizmi geliştirdiğin andan itibaren buradaki gençler burada kalacaklar"

Zorluklara katlanan, iftiralara karşı dimdik duran ve her türlü eziyete göğüs geren insanlardan teşekkül eden bir parti olduklarını dile getiren Akşener, "Yüzde 100 karşısında 'hazır ol'da durduğumuz birincisi Cenabıhak, diğeri de milletimiz. Para, itibar, şu bu için milletini memleketini zora düşürmeyecek, düşürmeye kalkışana da engel olacak insanlardan oluşan bir siyasi parti İYİ Parti." ifadesini kullandı.

Akşener, Çanakkale'nin doğal güzelliklere sahip bir il olduğunu ancak turizminin geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Partisinin belediye başkan adayından, turist sayısı konusunda hedef belirlemesini, emeklilerin hayatını kolaylaştırmasını isteyen Akşener, şöyle konuştu:

"Turizmi geliştirdiğin andan itibaren buradaki gençler burada kalacaklar. Çünkü istihdam yaratılacak ve buradaki gençlerin umudu bir başka şehir ya da Avrupa'daki herhangi bir ülke olmayacak. Sosyal belediyecilik, sosyal devlet anlayışını başka türlü uyguluyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışını, İYİ Partili mi, başka partili mi, inançla mı diye ayırmadan hayata geçireceksin. Beytülmaldir devletin size verdiği bütçe çünkü milletin parasıdır. Oraya el uzatanın da elini kolunu kıracaksın. Dünyanın her yerinden Çanakkale'ye sadece o şehitliği görmek için pek çok insan gelmelidir. Geliyor, kalmadan gidiyor. Gelenlerin kalıp dualar edebilecekleri, hangi inançtan olursa olsun imanlarını tazeleyecekleri bir yer olması gerekiyor. Ülkene, milletine, hangi alandan geliyorsa gelsin bir şehit kabri gördüğünüz zaman o sizin günlük hayatınızda bazı yanlışlıkları ortadan kaldırır. Herkes için geçerlidir. Dolayısıyla hem orayı hem Kazdağları’nı hem denizi ihya edeceksin. Şuculuk buculuk üzerinden ayrım yapmayacaksın. Belediye alındığı zaman da umarım seçimlerin hemen ertesinde buraya geleceğim."

Akşener, konuşmasının ardından Çanakkale Belediye Başkan adayının Burak Kunt olduğunu açıkladı.

Toplantıya, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.