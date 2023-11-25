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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı, çilek bahçeleri su altında kaldı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:33
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı, çilek bahçeleri su altında kaldı
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşandı.

        Kalkım beldesinde gece yarısı başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak, derenin taşmasına yol açtı.

        Çilek bahçelerinin su altında kaldığı beldede, yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

        Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, AA muhabirine, sağanağın ardından belde genelinde çalışma başlattıklarını söyledi.

        Taşkın, "Sağanak yağış sonrası görülen taşkınlara müdahale ettik. Dere yatağındaki 4 eve sel sularının girmesine maalesef engel olamadık. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz durumda." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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