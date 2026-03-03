Gelibolu'da, İstanbul'da bir öğretmenin öldürülmesi protesto edildi

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde protesto edildi. Gelibolu ilçesindeki, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikalarına bağlı öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi. Pankart açıp dövizler taşıyan öğretmenler adına konuşan Eğitim-İş Gelibolu Şube Başkanı Veli Özmen, İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'in okulda öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

